Vìola il divieto di avvicinamento e perseguita l’ex compagna: arrestato

La Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 46 anni di Acireale per la segnatamente violazione della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento alla parte offesa e atti persecutori, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

Nei giorni scorsi, il 46enne si sarebbe reso protagonista di un inaccettabile episodio ai danni della sua ex fidanzata 45enne che, in tarda serata, ha chiesto aiuto tramite il NUE 112 perché seguita dall’uomo. Particolarmente spaventata, la donna è rimasta in contatto con la Sala Operativa costantemente fino a quando, per la sua sicurezza, ha scelto di recarsi direttamente nei locali del Commissariato di Pubblica Sicurezza Acireale dove ha trovato rifugio. Una volta calmata, ha raccontato ai poliziotti quanto accadutole poco prima.

In particolare, la donna, ha riferito di essere stata seguita dall’ex fidanzato mentre si trovava a bordo della propria auto, in via Cristoforo Colombo, insieme al figlio di soli 13 anni. Nelle fasi concitate dell’inseguimento, la donna è riuscita a dare l’allarme e a chiedere l’intervento dei poliziotti. Non riuscendo a raggiungerla, l’uomo le ha inviato una serie di messaggi di minaccia.

Scattate immediatamente le ricerche, è emerso che l’uomo si trovasse sottoposto ad ammonimento del Questore e destinatario della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla parte offesa, con divieto di contatti, anche per interposte persone, e comunicazioni telefoniche con il mantenimento di una distanza minima di 500 metri.

I poliziotti del Commissariato di Acireale sono riusciti ad individuare l’uomo all’interno della sua auto, in via Verga. Una volta condotto negli uffici di Polizia, l’uomo è stato arrestato e trasferito in carcere, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.