Cattolica Eraclea, ladri “visitano” ristorante: portati via elettrodomestici e arredi

Ladri in azione in contrada Collerondo, a Cattolica Eraclea. Ignoti, riuscendo a forzare un infisso, si sono intrufolati all’interno di un ristorante al momento chiuso al pubblico per ferie.

Una volta dentro i malviventi hanno rovistato dappertutto prima di portare via vari elettrodomestici e gli arredi dell’attività commerciale. A fare la scoperta è stato il titolare del ristorante, un settantenne del posto.

All’uomo non è rimasto altro che recarsi dai carabinieri della locale stazione e denunciare il furto. Al via le indagini per risalire ai responsabili. È probabile che ad agire sia stata più di una persona. Al vaglio le immagini di eventuali telecamere che insistono nella zona.