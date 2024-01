La denuncia di Mareamico: “Il fenomeno erosivo colpisce ancora Eraclea Minoa”

“Il fenomeno erosivo che da anni colpisce la spiaggia di Eraclea Minoa non è terminato, nonostante siano state costruite tre barriere sub ortogonali (noi avremmo preferito che venissero costruite delle barriere soffolte parallele alla riva).” A denunciare lo stato di erosione della costa è l’associazione ambientalista Mareamico di Agrigento in una nota.