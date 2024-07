Bruciata casa di villeggiatura a Cianciana, l’incendio è doloso 

Non ci sono dubbi sulla natura dolosa dell’incendio che ha danneggiato una casa di villeggiatura in contrada Albano, a Cianciana. Il rogo è stato appiccato in due diversi punti, al piano terra e nella camera da letto. Lo scrive il quotidiano La Sicilia. A lanciare l’allarme è stato un passante che ha notato le fiamme. Lo stabile era disabitato e, verosimilmente, i malviventi che lo hanno incendiato lo sapevano.

I proprietari della casa, infatti, vivono all’estero e tornano soltanto per qualche settimana durante le vacanze. I carabinieri della locale stazione, coordinati dalla Compagnia di Cammarata, hanno avviato le indagini per chiarire quanto accaduto. La procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta ipotizzando il reato di danneggiamento a seguito di incendio.