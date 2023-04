Comitini celebra la giornata del “Tricolore vivo”

Comitini, domani, mercoledì 5 aprile, sarà uno dei pochi comuni siciliani, l’unico in provincia di Agrigento che celebrerà la giornata del Tricolore vivo. “E’ una splendida manifestazione – dice il sindaco Luigi Nigrelli – e per questo devo ringraziare la presidente Uttilla, i docenti e tutti gli studenti che si sono impegnati per questo evento. Ho voluto fortemente organizzare a Comitini questa splendida giornata perché da quì è partita l’Unità d’Italia visto che sono stati alcuni patrioti comitinesi ad issare il primo tricolore dell’Unità d’Italia nel sito archeologico denominato la Petra che la mia amministrazione, in tandem con la Sovrintendenza ai Beni Culturali intende rilanciare al più presto”.

Il programma è molto fitto e la cerimonia avrà inizio alle 9,30 nell’area esterna della scuola primaria nei pressi del Centro direzionale area artigianale. Saranno i ragazzi dell’Orchestra dell’Istituto comprensivo “Roncalli” di Grotte che canteranno l’Inno nazionale. Subito dopo il saluto del sindaco comitinese, Luigi Nigrelli che accoglierà le massime autorità civili e militari della provincia. I bambini dell’Infanzia consegneranno le coccarde tricolori alle stesse autorità presenti. Dopo questo passaggio è previsto l’intervento del Prefetto di Agrigento, Maria Rita Cocciufa. Poi seguirà l’intervento di Benedetto Raneri che leggerà l’articolo 11 della Costituzione italiana. Poi sul palco si alterneranno Sebastiano Maggio, Presidente dell’Age Sicilia e dell’Associazione Nazionale Tricolore Vivo Odv e la dirigente scolastico dell’Ic Roncalli, Antonina Ausilia Uttilla. Previsti anche gli interventi artistici prima degli alunni della scuola Primaria “Ciranni” del plesso di Comitini e poi degli alunni della scuola Secondaria di primo grado de3l plesso “Leonardo Da Vinci” sempre di Comitini ed infine gli alunni della Scuola primaria sempre del borgo agrigentino. Prima del rinfresco che verrà curato da una sorpresa preparata dagli alunni dell’Istituto professionale dei mestieri Euroform di Agrigento, guidati dal docente Angelo Cinquemani, è prevista la premiazione del concorso territoriale di Comitini del XVII secolo concorso nazionale “Tricolore Vivo”.