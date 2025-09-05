comitini

Dalla Regione 330mila a Comitini per bonificare due ex discariche

Il sindaco Nigrelli: "un risultato brillante"

La Regione Siciliana, tramite l’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti, ha finanziato per il Comune di Comitini due importi per 330mila euro, per consentire le operazioni di bonifica di due ex discariche denominate “Crocilla” e “S. Vito” ricadenti nel territorio comunale.

“Un risultato brillante se si considera che tra tutti i comuni siciliani, Comitini è l’unico ad avere ricevuto il finanziamento. Tutto ciò perché l’amministrazione comunale ha fin da subito creduto nel bando. Devo fare i complimenti al Responsabile della Posizione Organizzativa III, ing. Giovanni Gentiluomo, ha dichiarato soddisfatto il primo cittadino Luigi Nigrelli, per aver effettuato in forma esemplare tutte le procedure gestionali necessarie per presentare e ottenere il finanziamento dei piani di caratterizzazione delle due ex discariche”.

