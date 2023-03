Rifiuti domestici abbandonati nei cestini in piazza, Nigrelli: “rispettiamo la nostra casa”

A Comitini i cestini stradali posizionati in piazza Umberto I° vengono utilizzati per lasciare rifiuti di ogni tipo, a scapito dell’igiene e del decoro delle aree pubbliche. L’amministrazione comunale fa appello al senso civico dei cittadini, affinché i cestini stradali vengano correttamente utilizzati soltanto per conferire i piccoli rifiuti “da passeggio”, come carte di caramelle, pacchetti di sigarette o bottigliette.

“Depositare i rifiuti (domestici e non) nei pressi dei cestini è equiparato all’abbandono di rifiuti, quindi è un reato e come tale è sanzionabile”, dichiara in una nota il sindaco Luigi Nigrelli. “Ricordiamo ai cittadini che è vietato depositare rifiuto domestico nei cestini perché sono fatti per piccoli rifiuti;i rifiuti domestici sono raccolti con il sistema porta a porta, ciò permette di riciclare molti materiali recuperarli e riutilizzarli con guadagno sia ambientale (meno rifiuto prodotto) sia economico;il materiale depositato nei cestini diventa indifferenziato, che non viene riciclato e ha un costo per la comunità”, ha concluso il primo cittadino.