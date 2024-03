Vandali in azione a Comitini, danneggiato quadro in ceramica artistica

Qualche settimana fa, durante il periodo di Carnevale, la fontana collocata nel Parco Giochi è stata distrutta. Lo scorso giovedì sera e’ stata ritrovata rotta una pigna in ceramica installata nel Belvedere di Via M. Gravina. Il sindaco di Comitini, Luigi Nigrelli, è deluso, giornalmente, si batte per migliorare il suo paese e con grandi sacrifici ci sta riuscendo. Notizie del genere amareggiano eccome.

“Ieri pomeriggio – dice Nigrelli – con l’Ing. Gentiluomo, in occasione delle festività Pasquali, ci siamo recati presso il Calvario per controllare che tutto fosse in ordine e pulito. Arrivati sul posto, l’amara sorpresa! Il quadro in ceramica artistica, collocato circa 3 anni fa, e’ stato purtroppo oggetto di atti vandalici, ed è stato irrimediabilmente deturpato. Il rispetto per i luoghi e i beni pubblici dovrebbe derivare dal fatto che si tratta del patrimonio della collettività che vive il territorio. Le risorse pubbliche vengono utilizzate per la comunità del luogo: il bilancio pubblico è un bene comune e quando le risorse devono essere utilizzate per riparare i danni intenzionalmente prodotti, cio’ significa togliere risorse per futuri investimenti, per acquistare beni e migliorare i servizi destinati a tutta la collettività. Ma perché così tanta inaudita cattiveria contro il bello della nostra città? Ho formalmente sporto denuncia contro ignoti per questi reati e, pertanto, confido nel fatto che gli organi di polizia possano risalire agli esecutori dei vili gesti e auspico che chi ha commesso i danni si autodenunci per tempo all’Amministrazione Comunale, in modo tale che, per il futuro, educazione e rispetto ritornino un punto fermo”.