Porto Empedocle, Petix al posto di La Porta: l’opposizione attacca la sindaca Carmina

Altro cambio in giunta Carmina. Prima è toccato all’assessore Giuseppe Sicilia sostituito con il neo assessore Salvatore Di Betta, adesso è la volta dell’assessore Stefania La Porta che viene sostituita con l’architetto Giuseppe Petix.

“Pur non essendo un politico – ha affermato il neo assessore Petix – ho abbracciato l’idea e la volontà del sindaco Carmina e sin da subito mi adopererò per attivare tutti i processi progettuali a beneficio della città. Non sono al servizio dei partiti politici ma sono un tecnico al servizio di tutta la collettività. Darò costantemente conto del mio operato, oltre che all’intera città ovviamente all’intero consiglio comunale in modo da operare in maniera trasparente e programmatica”.

Scelte che hanno portato l’opposizione formata dai consiglieri comunali del Movimento delle Autonomie Di Emanuele, Pullara e Todaro, ad attaccare la Sindaca Carmina.

“Ancora una volta, restiamo esterrefatti per il metodo con cui è stato nominato il nuovo assessore, la scelta è nuovamente ricaduta su una figura estranea al territorio empedoclino”, commentano i tre consiglieri Di Emanuele, Pullara e Todaro. “Per il Movimento delle Autonomie “apertura alla società civile e rivalorizzazione del territorio comunale” vuol dire aprire un dialogo a chi si spende sul territorio, come le associazioni culturali, liberi professionisti o gente che vive la quotidianità del nostro paese e che conosce molto bene i punti di forza e di debolezza del nostro territorio. Quindi consideriamo errata la nomina dell’arch. Petix come assessore del nostro Paese, e pertanto esprimiamo ancora una volta rammarico per una scelta che non apre al dialogo con la comunità empedoclina ma che al contrario la snobba con atteggiamento di superiorità. Pertanto crediamo che la Sindaca debba spiegare il perchè di questa scelta, non solo agli empedoclini ma in primis al meetup e agli elettori dei 5 stelle che si aspettavano una scelta di coerenza con i valori propagandati in campagna elettorale e che lasciano forti dubbi su questa manovra da Prima Repubblica. Sindaco, interrogano i tre consiglieri, siamo sicuri che tale nomina non sia il prezzo da pagare a chi le ha garantito di continuare a sedere sulla poltrona a lei tanto cara?”.