Consegnati i premi “Scala dei turchi” 2023

La Villa romana di Contrada Durrueli ha fatto da sfondo alla seconda edizione del premio letterario “Scala dei Turchi – Dina Russiello” ideato e organizzato dallo scrittore realmontino Pascal Schembri, fondatore dell’Associazione culturale “Casa del libro – Pascal Schembri”. Un’occasione ulteriore per celebrare il talento e la creatività di tanti artisti, che sono stati premiati per le loro opere letterarie. Presentato dalla giornalista Margherita Trupiano l’incontro, ha ribadito Pascal Schembri – intende valorizzare il talento locale e offrire una piattaforma di visibilità agli artisti emergenti e promuovere la bellezza della letteratura nella regione” Variegato e talora poco conosciuto il mondo letterario emergente che va dai romanzi alle opere saggistiche storiche per finire alla poesia che rimane un settore in grande ascesa. Eccone i nomi:

Antonio Rebuzzi e Evita Comes: Dalla parte del cuore; Luigi Aldo Mancusi: Edgar Allan Poe; Enzo Sardo: Leonardo Sciascia il vero nobile della cultura; Giovanna Strano: Il diavolo sulla quarta corda; Andrea Vitello: Il nazista che salvò gli ebrei; Beniamino Biondi: L’isola spettrale; Giacomo La Russa: I sepolti vivi; Salvatore Montalbano: Tra il sentiero e la bruma; Ely Rossi: Tra cuore e anima (premio per le poesie); Gianfranco Lizza: La mosca bianca.

Premi alla carriera: Laura Delli Colli: Monica Vitti; Louis Bellanti: Effetto notte;Giovanna Giordano: Il profumo della libertà;Carmelo Sardo: Dove non batte il sole;

Luca Filipponi: Giancarlo Menotti l’uomo che amava la musica. La Scozia e la sua Spoleto; Elio Di Bella: Agrigento ieri e oggi, una storia da scrivere; Vira Carbone: Il grande libro della longevità.

Premio d’onore all’ambasciatore Maurizio Serra.