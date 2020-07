“DonnaAttiva 2020”, anche l’agrigentina Vania Pistolozzi fra le premiate

Ci sarà anche l’agrigentina di adozione, ma toscana di nascita, dottoressa Vania Pistolozzi, fra coloro che riceveranno il premio “DonnAttiva 2020”, giunto alla dodicesima edizione promosso dall’omonima associazione di Monreale, presieduta dalla giornalista Ina Modica.

La manifestazione premia alcune eccellenze siciliane che si sono distinte in vari settori della vita economica e sociale.

La manifestazione, nata a Monreale nel 2003 come “Premio giornalismo in rosa”, è in programma martedì 7 luglio, a partire dalle 19, a Villa Malfitano, in via Dante 167 a Palermo.

Logo Premio DonnAttiva 2020

Vania Pistolozzi

Villa Malfitano la splendida location dove si svolge la cerimonia del Premio DonnAttiva 2020

Riceveranno il premio undici donne e due uomini – a testimonianza della ferma volontà di valorizzare e promuovere l’identità di genere – per l’impegno che, giorno per giorno, profondono a vantaggio della collettività, offrendo un valido esempio di professionalità ed intraprendenza in un contesto in continuo divenire.

L’edizione 2020 si sarebbe dovuta tenere lo scorso marzo, ma la pandemia ha costretto l’associazione a “rinviare” il Premio ed ora si vuole promuovere una “ripartenza” reale, tramite un’occasione di confronto e riflessione. La conduzione della cerimonia di premiazione è affidata a Giada Adelfio.

Questo, invece, l’elenco dei premiati dell’edizione 2020: Catena Fiorello, Francesca Cacciola, Beatrice Casamassa, Daniela Crimi, Giusy Fabio, Giulia Giuffrè, Nadia Lo Bosco, Vania Pistolozzi, Agostina Porcaro, Roberto Puglisi, Margherita Rizza, Fabio Venturella e Pamela Villoresi. Menzioni per Alessandra Palma e Marta Pasquini.

Vania Pistolozzi, nata a San Marcello Pistoiese ma ormai agrigentina, vive a Licata e lavora a Campobello di Licata nel settore marketing di una nota azienda vitivinicola. Laureata in Scienze politiche indirizzo politico internazionale all’Università di Firenze e specializzata in diritto comunitario ha iniziato la sua carriera manageriale nel mondo dell’editoria specializzata come Responsabile dell’ufficio pubblicità e relazioni esterne in un’azienda toscana. Dall’editoria a internet, prima come Product manager e successivamente amministratore e direttore della filiale francese di un gruppo italiano. Una significativa parentesi professionale come Senior consultant per una società di consulenza direzionale strategica. Quindi Marketing coordinator di un istituto universitario che gestisce i programmi di study abroad di prestigiose università pubbliche statunitensi. Parallelamente ha insegnato in corsi di laurea e master e svolto seminari in varie università italiane e straniere, e società di formazione contribuendo attivamente alla formazione e specializzazione dei giovani. E’ stata formatrice per importanti associazioni di volontariato. Dal 2007 al 2013 è stata direttore marketing e comunicazione di una delle aziende leader in Italia nella produzione di luxury food. Dal marzo 2013 è responsabile marketing di una delle più prestigiose aziende vitivinicole dell’isola.

Il premio è realizzato in collaborazione con diversi partner ed enti pubblici che hanno assicurato il patrocinio, tra gli altri l’Assemblea regionale siciliana, comune di Monreale, Logos, Logo Med, Fondazione Sicilia, Ordine dei giornalisti di Sicilia, Associazione siciliana della Stampa – Comitato pari opportunità, Caritas, Unicredit, Euro manager sanità – Consorzio area e vita, Zuccaro designer e Daniela Cocco.

“Abbiamo voluto riproporre il Premio – ha dichiarato la presidente Ina Modica – fuori dal periodo canonico dell’8 Marzo, ma nel rispetto delle misure anti-covid per dare anche noi un contributo alla ripresa. Inoltre, stiamo lavorando alla pubblicazione di un libro di testimonianze, legate al modo in cui le socie e tante professioniste hanno vissuto la pandemia. La forza dell’associazione risiede nella nostra capacità di fare rete”.