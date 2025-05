Auto finisce corsa contro un muro, morto 19enne

Tragedia a Ficarazzi dove un ragazzo di 19 anni ha perso la vita in un incidente stradale. La vittima è Francesco Frisco, coinvolto in un incidente lungo la strada statale 113 fra Bagheria e Ficarazzi, nei pressi di uno stabilimento di mobili. Secondo una prima ricostruzione il ragazzo, intorno alle 21,30, viaggiava a bordo della sua macchina quando per cause non ancora chiare, si è schiantato contro un muro.

Il giovane, residente a Ficarazzi, è stato soccorso e condotto in Ospedale. Ma a causa delle ferite riportate è morto. Sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Bagheria e una unità dei vigili del fuoco, per estrarre il corpo. La dinamica dell’incidente è attualmente oggetto di indagine da parte dei militari dell’Arma.

“A nome mio, dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità, desidero esprimere il più profondo cordoglio per la tragica scomparsa del giovane Francesco Frisco.In momenti così dolorosi, non esistono parole sufficienti a colmare il vuoto lasciato da una perdita tanto prematura quanto ingiusta. Ci stringiamo con affetto sincero alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che hanno voluto bene a Francesco, condividendo il loro dolore.Tutta la comunità si unisce nel lutto e nel dolore per una giovane vita spezzata troppo presto”. Queste le parole di cordoglio del sindaco Giovanni Giallombardo.