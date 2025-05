Carabinieri arrestano un 28enne per produzione e traffico di droga

I Carabinieri della Compagnia di Santo Stefano di Camastra hanno arrestato un 28enne già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile del reato di “produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti”.

Ad operare sono stati i militari dell’Aliquota Radiomobile che durante un posto di controllo hanno fermato l’uomo, a bordo di un’autovettura, insospettiti dal fatto che stava tentando di lanciare qualcosa fuori dal finestrino. I militari dell’Arma hanno effettuato una perquisizione personale e veicolare d’iniziativa, trovando il 28enne in possesso di un involucro in cellophane contenente 20 grammi di “hashish”. Successivamente, insieme ai militari della Stazione di Acquedolci, il controllo è stato esteso all’abitazione dell’individuo dove sono stati rinvenuti e sequestrati ulteriori 40 grammi di “cocaina” già parzialmente suddivisa in dosi, occultate in camera da letto, e un grammo di hashish insieme ad un bilancino di precisione.

Il giovane è stato pertanto condotto in caserma in stato di arresto, dove una volta definito il quadro indiziario è stato ristretto agli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

La droga sequestrata è stata inviata ai Carabinieri del Ris di Messina per i relativi accertamenti di laboratorio.