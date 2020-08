Casteltermini, violenza giovanile alle stelle, aggredito davanti la figlioletta: giovane papà in ospedale

Abuso di alcol e droghe tra i giovani a Casteltermini? Forse.

E forse, stavolta a pagarne le conseguenze è stato un ragazzo, (G.S.) papà di due bimbe, picchiato brutalmente davanti la sua bambina di 9 anni che urlava piangendo.

Secondo la ricostruzione tutto è accaduto in contrada Curma, quartiere molto frequentato dai giovani di Casteltermini e anche dai genitori per il parco giochi dove si ritrovano giornalmente a portare i piccoli per trascorrere qualche ora tra l’altalena e qualche tiro con la palla.

Un trentenne residente nella zona, richiamato fuori dalle urla di alcuni giovani che stavano litigando, da buon padre di famiglia cerca di spegnere i bollenti spiriti, mettendo la buona parola e invitando i ragazzi ad avviarsi nelle proprie abitazioni, quando uno di loro appena 16 enne (L.I.) gli sferra un pugno un faccia, non fa in tempo a reagire che gli altri due (P.G di anni 21 e D.V residente in Belgio) gli si scagliano contro inferociti come belve.

Le urla della bambina di nove anni, della moglie accorsa anche lei con in braccio l’altra bimba non sono serviti a placare l’ira dei giovani.

Grazie ad alcuni ragazzi accorsi e all’immediato intervento del papà il ragazzo è riuscito a sottrarsi e rifugiarsi in casa. Soccorso poco dopo dall’ambulanza e trasportato all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento ha riportato contusioni multiple.

I ragazzi dopo aver compiuto l’efferato gesto sono andati a festeggiare in piscina, nella casa di proprietà di uno di loro dove hanno postato orgogliosamente la foto su Instagram del loro divertimento notturno.

Casteltermini ancora una volta chiede più controlli anche tra i giovani.