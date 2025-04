Catturati due dei tre detenuti evasi dal carcere Malaspina

Sono stati catturati due dei tre detenuti evasi questa mattina, intorno alle 10:30, dal carcere Malaspina di Palermo. I tre, tutti extracomunitari, si erano calati con un lenzuolo dal tetto dell’istituto penitenziario: le ricerche sono andate avanti per tutta la mattinata, anche con l’ausilio di un elicottero.

Il primo fuggitivo è stato preso nel giro di poche ore, non troppo distante dal carcere; il secondo è stato invece rintracciato a Ballarò nel primo pomeriggio.

Ancora in corso le ricerche dell’ultimo evaso, con le principali attenzioni delle forze dell’ordine rivolte alle stazioni ferroviarie e al porto.

Uno dei tre giovani evasi dal carcere Malaspina di Palermo, non appena è rientrato nella cella ha appiccato un incendio e per protesta ha iniziato ad inveire contro gli agenti della polizia penitenziaria tirando le suppellettili e procurandosi con oggetti taglienti ferite nel corpo. Intorno alle 15.45 gli agenti hanno riportato in Istituto anche il secondo evaso, il marocchino trovato a Ballaró.