Coppia di fidanzati accoltellata: lui è grave

Una coppia di fidanzati, 28 anni lui e 23 lei, sono arrivati al Pronto soccorso dell’ospedale Sant’Elia entrambi con ferite da arma da taglio. Uno dei due, il ventottenne, era ferito in maniera più grave ed è stato ricoverato dopo essere stato sottoposto ad intervento chirurgico. I due sono stati soccorsi in zona Badia, a Caltanissetta, dove, dopo la chiamata al 118 sono arrivati i poliziotti delle Volanti e della Scientifica per i rilievi. Le indagini sono affidate alla Squadra mobile che al momento procede contro ignoti per il reato di tentato omicidio. Al momento si sconoscono le dinamiche e i motivi che hanno portato al ferimento dei due giovani.