Due incidenti sull’Etna e due morti: escursionista e 17enne

Un sessantenne ed un 17enne sono morti oggi in altrettanti incidenti durante un’escursione sull’Etna I Vigili del fuoco del Comando provinciale di Catania oggi hanno portato a termine due complessi interventi di soccorso sui versanti Sud e Nord del vulcano.

Il primo in localita’ “Schiena dell’asino” e il secondo a 2700 metri tra il Rifugio Citelli e l’Osservatorio Pizzi Dineri, entrambi all’interno della Valle del Bove.

Gli interventi di soccorso sono stati effettuati sia da squadre di Vigili del fuoco a terra che con il risolutivo impiego dell’elicottero Drago VF165 del Reparto Volo di Catania.

Nel primo intervento una persona è stata individuata, raggiunta e soccorsa, nel secondo intervento sono state due le persone raggiunte e soccorse dagli eli-soccorritori dei Vigili del fuoco, con l’utilizzo del verricello.

In entrambi i soccorsi sono state consegnate al personale sanitario intervenuto e trasportate presso l’ospedale Cannizzaro di Catania.

Nel secondo intervento i sanitari hanno riferito che una delle due persone, un 60enne, è deceduta così come è morto all’ospedale Cannizzaro di Catania il 17enne che era rimasto ferito in un’incidente durante un’escursione sull’Etna.

Nello stesso nosocomio è anche ricoverata una 16enne di Messina che, in un altro incidente, si è ribaltata mentre scendeva sulla neve sull’Etna: è entrata in codice rosso al Pronto soccorso, ma non è considerata in gravi condizioni.

Sul posto presenti anche volontari del Soccorso Alpino, militari della Gdf, personale della Forestale e sanitari del Servizio 118.