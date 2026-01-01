Due ragazzi minacciano con una pistola autista bus: guidatore svenuto per lo spavento

Un autista dell’Amat che guidava la linea dei bus 619 è stato bloccato allo Zen a Palermo da due ragazzini a bordo di uno scooter che l’hanno minacciato con una pistola. I due si sono piazzati davanti al mezzo e ne hanno bloccato la marcia. Poi uno di loro ha estratto la pistola e l’ha puntato contro il dipendente dell’azienda municipalizzata. Per lo spavento l’autista è svenuto. Non appena si è ripreso ha chiamato le forze dell’ordine e sono intervenute cinque auto dei carabinieri.