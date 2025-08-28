Apertura

Furgone fuori strada, muore un uomo di 58 anni

L'impatto ha scaraventato il corpo fuori dall'abitacolo.

Un uomo di 58 anni, Enrico Elia, originario di Giarratana, è morto nel pomeriggio in un incidente che si è verificato lungo la statale 194 che conduce a Giarratana e Ragusa, nel tratto vicino alla diga di Licodia.

L’uomo era alla guida di un furgone Citroen Jumpy che è finito fuori strada. L’impatto ha scaraventato il corpo fuori dall’abitacolo. Sono intervenuti l’ambulanza del 118 e i carabinieri che hanno effettuato i rilievi. Lascia due figli.

