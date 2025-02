Giovane di Favignana grave in Spagna dopo aggressione, sindaco: “Fare luce”

Un 30enne di Favignana, Salvatore Sinagra, è ricoverato in gravi condizioni in ospedale a Las Palmas, in Spagna, dopo essere stato aggredito, per motivi apparentemente banali, in un bar in cui si trovava insieme ad alcuni amici e stava giocando a calcio balilla. Ci sarebbe stato un primo battibecco con altri clienti dello stesso locale. Dopo diversi minuti, il ragazzo è uscito dal bar per fumare una sigaretta e lì sarebbe stato picchiato selvaggiamente. Calci e pugni, forse qualcuno ha utilizzato anche una spranga, fino a provocargli un gravissimo trauma cranico. Gli aggressori sono poi scappati.

Salvatore Sinagra, che aveva programmato di tornare a vivere a Favignana, è stato ricoverato in condizioni gravissime all’ospedale di Las Palmas: il papà Andrea l’ha raggiunto e ha anche contattato un avvocato, per interloquire con la polizia spagnola. «Ma al momento non si sa nulla, sembra sia stato aggredito gratuitamente» ha dichiarato.

L’Amministrazione comunale e l’intera comunità di Favignana e delle Egadi si stringono attorno a Salvatore Sinagra. “Quanto accaduto è un fatto gravissimo – dice il sindaco Francesco Forgione -. Siamo vicini a Salvatore e alla sua famiglia in questo momento difficile. Chiediamo che tutte le Istituzioni preposte si attivino per fare piena luce sull’accaduto e individuare i responsabili”.