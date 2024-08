Immigrazione: due morti tra i 34 soccorsi al largo Siracusa, un disperso

Due migranti morti ed un disperso. E’ il bilancio di un’operazione della Guardia costiera che è intervenuta al largo di Siracusa dove un’imbarcazione con a bordo 34 persone si è ribaltata. Nella tarda serata di ieri, fa sapere la Guardia costiera, è giunta una richiesta di soccorso da parte di una persona che comunicava di trovarsi, insieme ad altri migranti di dichiarata nazionalità siriana, egiziana e bengalese, a bordo di una imbarcazione a circa 17 miglia a Sud-Est di Siracusa. A seguito della segnalazione veniva disposta l’uscita di una motovedetta da Siracusa e contemporaneamente si dirigeva sul posto un aereo “Manta” della Guardia Costiera. Nelle operazioni di ricerca e soccorso – per ragioni in corso di accertamento – gli occupanti dell’imbarcazione finivano in acqua durante l’avvicinamento della motovedetta. Trentaquattro persone sono state recuperate a bordo della motovedetta e rapidamente trasferite nel porto di Siracusa. Tra le persone soccorse, una è deceduta all’arrivo in banchina, mentre una seconda è deceduta dopo essere giunta in ospedale. Sono al momento in corso le ricerche in mare di un disperso che risultava a bordo dell’imbarcazione, poi affondata. Sul posto stanno operando mezzi navali e aerei sotto il coordinamento della Guardia Costiera di Catania.