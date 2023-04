Incidente stradale su A19, muore giovane donna e 3 feriti

Una moto e un’automobile si sono scontrate sull’autostrada Palermo-Catania, al chilometro 37. Una donna Federika Albanese, 27 anni è morta e tre persone sono rimaste ferite. Temporaneamente chiusa la carreggiata in direzione Palermo con uscita obbligatoria Agglomerato industriale con deviazioni su SS 113. Personale Anas, due squadre dei vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale è presente sul posto per consentire la riapertura al transito in sicurezza in direzione del capoluogo siciliano.