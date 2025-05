Silenzio e commozione ai funerali di Gaia Sanfilippo

Lacrime e commozione per i funerali di Gaia Sanfilippo la 18enne morta in un incidente stradale lungo la Strada statale 115. I funerali si sono svolti questo pomeriggio presso la Chiesa di Sant’Angelo. Una morte che ha scosso tutta la comunità. All’uscita del feretro applausi e palloncini sono volati nel cielo per Gaia.

Tantissimi i messaggi di cordoglio per la giovane; una vita spezzata troppo presto. “Per un’insegnante, perdere un’alunna è contronatura, cara Gaia”, scrive sui social una delle insegnante. Tu avevi ancora tanti sogni, tanti progetti e la tua determinazione e intelligenza ti avrebbero consentito di realizzarli tutti, ne sono certa. E invece? Sono qui, come tutti, a leggere articoli che annunciano la tua morte. Sono arrabbiata, Gaié, perché “morte” non è una parola che si può associare a una ragazza. E penso al dolore che hai lasciato nella tua classe, nella tua scuola. E penso alla tua mamma, al tuo papà, a Gioia, a come faranno senza di te… Non dimenticherò mai la tua dolcezza, il tuo garbo e la tua fermezza, la freschezza e la bellezza della tua persona. Non meritavi di lasciare questa vita così presto. È troppo ingiusto. Ti porterò sempre nel cuore, dolce Gaia. Che la terra ti sia lieve!“

Nel sinistro stradale è rimasto gravemente ferito un altro giovane di 19 anni, E.C, che era insieme a Gaia, adesso si trova ricoverato presso il trauma center Villa Sofia di Palermo. La prognosi resta riservata.