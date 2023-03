Incidenti stradali: morto motociclista di 31 anni 

Un motociclista di 31 anni, Gabriele Longo, di Paternò, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto in via Santa Sofia, nei pressi del Policlinico universitario di Catania.

Il giovane era uscito alle 6 dopo il servizio notturno al Pronto soccorso del nosocomio dove prestava lavoro. L’incidente è avvenuto nei pressi del padiglione 8 ed è arrivato in condizioni disperate al Pronto soccorso. La famiglia di Gabriele è molto nota a Paternò: il padre è stato infatti in passato consigliere comunale.

Sul posto la polizia locale per rilievi e indagini.