Ladri di rame mandano in tilt condotta Consorzio di bonifica “Agrigento 3”

Non solo il clima, si ci mettono anche i ladri. Quelli entrati in azione negli impianti del Consorzio di bonifica “Agrigento 3”, a Sambuca di Sicilia (Agrigento). I malviventi, dopo essere entrati nella struttura, hanno rubato 300 chilogrammi di rame dall’impianto idrico del lago Arancio.

Gli autori del raid, inoltre, si sono anche accaniti sulla struttura provocando danni per un ammontare di circa 70 mila euro e rendendo inutilizzabile la condotta per un periodo stimato di circa un mese. L’episodio è stato denunciato ai carabinieri, la Procura della Repubblica di Sciacca ha aperto un’inchiesta. Questo impianto, fino a pochi giorni fa, è stato utilizzato per le campagne di irrigazione straordinaria.