Licata, botte da orbi nel quartiere Fondachello

I Carabinieri della Compagnia di Licata, con l’ausilio di un equipaggio della Polizia, stanno operando un intervento a Fondachello per una lite s fociata in rissa che avrebbe coinvolto diversi giovani nel popoloso quartiere. Sul posto anche un’ambulanza del 118 in servizio al Pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso per prestare soccorso a persone eventualmente rimaste ferite.

In aggiornamento