Lite tra famiglie rivali finisce in sparatoria

Sparatoria nel centro di Francofonte, in provincia di Siracusa, nei pressi di villa Idria. Il fuoco sembra sia stato aperto da alcuni residenti, causando il panico tra i cittadini che sono fuggiti per evitare di essere coinvolti. Sembra che la sparatoria sia stata causate da una lite tra due famiglie rivali. Non ci sono vittime. Le forze di polizia indagano per fare luce sul caso.