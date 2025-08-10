Migranti: in 58 sbarcano a Lampedusa

Cinquantotto migranti, fra cui 2 minori, sono sbarcati a Lampedusa dopo che il barcone di 10 metri sul quale viaggiavano è stato soccorso dalle motovedette di Frontex e della Guardia di finanza.

Egiziani, eritrei, etiopi, siriani e iraniani hanno riferito di essere salpati da Zuara, in Libia, alle 2 della notte. Tutti sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola che, dopo il trasferimento di 173 ospiti ieri sera con il traghetto di linea Las Palmas per Porto Empedocle, era rimasto completamente vuoto.