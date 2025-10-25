Apertura

Moto contro autobotte: morto 25enne

Sul luogo la polizia, l’ambulanza ed è atterrato anche un elisoccorso.

Pubblicato 4 minuti fa
Da Redazione

Incidente mortale sulla sp 67 a Licata.

Nello scontro ha perso la vita un ragazzo di 28 anni di Gela che si trovava a bordo di una moto, quando per cause in corso di accertamento, si è schiantato contro un autobotte.

Sul luogo la polizia, l’ambulanza ed è atterrato anche un elisoccorso.

(foto La Sicilia Quotidiana)

In aggiornamento

