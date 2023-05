Naro, deve scontare un anno di pena: arrestato (domiciliari)

I Carabinieri della stazione di Naro hanno arrestato Ivano Troisi, 38 anni, su ordine della magistratura, dato che deve scontare, in esecuzione pena, un anno di reclusione (ai domiciliari) discendente da una condanna, divenuta definitiva, per violazione di domicilio. In realtà, l’uomo era finito sotto processo con la ben più grave accusa di violenza sessuale che, al termine di tutti i gradi processuali è stata derubricata, appunto in violazione di domicilio. Adesso, Troisi si trova detenuto in casa.