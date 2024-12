Perseguita ex moglie anche davanti a carabinieri, arrestato

Con l’accusa di atti persecutori nei confronti dell’ex moglie i carabinieri hanno arrestato in flagranza ad Aci Catena un 37enne. Qualche sera fa, una donna di 33 anni si è recata in caserma per denunciare nuove minacce ricevute dall’ex marito, aggiungendo, inoltre, dettagli a una precedente querela. La donna, chiaramente preoccupata, ha raccontato ai militari che l’uomo l’aveva contattata al numero della figlia minorenne, che, spaventata dalle urla e dai rimproveri del padre, aveva subito passato il telefono alla madre. A quel punto il 37enne avrebbe minacciato di morte la donna: “Puoi chiamare i carabinieri, vedi che sto venendo dove sei tu ora… chiama i carabinieri, muoviti che arrivo prima di loro!”, le avrebbe urlato. Inviandole poi un messaggio: “Oggi punizione per tutti!”.

Dopo aver raccolto la denuncia, i carabinieri hanno scortato la donna in auto sino a casa. Durante il percorso, però, l’ex marito è stato visto fermo a bordo della sua auto a un incrocio, alla vista della pattuglia si è allontanato per tornare poco dopo, passando a bordo della sua auto a pochi metri dalla ex moglie mentre stava entrando a casa.

I militari hanno deciso così di non allontanarsi dall’abitazione, osservando il 37enne transitare nuovamente davanti l’appartamento della donna, fermandosi incurante della loro presenza. A quel punto, gli investigatori dell’Arma sono subito intervenuti e, in considerazione alla precedente denuncia e del comportamento persecutorio dell’uomo, lo hanno arrestato. Dopo la convalida dell’arresto, è stato disposto il divieto di avvicinamento all’ex moglie a meno di 500 metri e l’applicazione del braccialetto elettronico per il monitoraggio dei suoi spostamenti.