Sbarco fantasma a Palma di Montechiaro: al via le ricerche

Un barcone, presumibilmente usato per uno sbarco è stato portato dalla corrente all’interno del porticciolo di Marina di Palma di Montechiaro.

La protezione civile comunale, i carabinieri, gli agenti del locale commissariato e gli uomini della guardia costiera di Licata e Porto Empedocle stanno operando via mare e via terra alla ricerca di eventuali persone.

La scorsa settimana, un’altra barca piena di migranti, era arrivata nella spiaggia delle Pergole di Realmonte. Ovviamente non è rimasta traccia delle persone a bordo, come spesso accade negli sbachi fantasma. Era stata l’associazione Mareamico ha segnalare la cosa alla Capitaneria di porto e ai Carabinieri di Realmonte.