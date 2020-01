Si lancia dal viadotto con tuta alare: muore 25enne

Un venticinquenne, Luca Barbieri, originario del Parmense, ha perso la vita, stamane, dopo essersi lanciato con la sua tuta alare, dal ponte San Giuliano, in territorio di Caltanissetta, uno dei viadotti più conosciuti del capoluogo nisseno alto circa 60 metri e che si trova nei pressi del monte San Giuliano nei pressi della Strada statale 640 Agrigento-Caltanissetta.

Luca Barbieri

Per cause da accertare il giovane professionista dello sport dello Wingsut, appartenente alla Brento Base school, si è schiantato al suolo dopo un volo di diversi metri. Inutili i soccorsi giunti dopo l’allarme lanciato da una testimone.



Il viadotto San Giuliano è da qualche tempo chiuso al traffico per lavori. Inibizione al transito che ha spinto il venticinquenne emiliano, in vacanza in Sicilia, a quanto pare in compagnia della compagna originaria del Catanese, a scegliere il ponte per il suo lancio.

La tragedia si e’ consumata subito dopo la galleria di uscita dalla città.

Sull’episodio indaga la polizia.