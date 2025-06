Polizia penitenziaria, celebrata la festa in onore del patrono San Basilide

Stamani, nella chiesa di San Nicola in piena Valle dei Templi di Agrigento, si è celebrata la festa in onore di San Basilide, santo patrono della Polizia penitenziaria.

L’iniziativa è stata promossa dalla Casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento, guidata dalla direttrice Anna Puci che, accompagnata dal comandante della Polizia penitenziaria Alessio Cannatella, ha fatto gli onori di casa accogliendo le autorità civili e militari intervenute per l’occasione.

La cerimonia è stata officiata dal cappellano della casa circondariale don Luigi Mazzocchio alla presenza di numerose divise, autorità e il prefetto di Agrigento, Salvatore Caccamo.

Il messaggio lanciato durante l’omelia ha richiamato i valori fondanti della missione del Corpo: legalità, umanità, disciplina e spirito di servizio. Valori che oggi, in un momento storico particolarmente delicato per il sistema penitenziario italiano, tornano a essere centrali per il ruolo che la Polizia penitenziaria svolge nel garantire la sicurezza ma anche il rispetto della dignità delle persone detenute.