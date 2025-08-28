Cronaca

Soccorritrice 118 muore in incidente stradale

La donna stava rientrando a casa dopo avere finito il turno di lavoro

Pubblicato 21 ore fa
Da Redazione

Una soccorritrice del 118, Roberta Occhipinti, di 58 anni, di Modica, è morta nella tarda serata di ieri in un incidente stradale che si è verificato lungo la strada provinciale Ragusa-Marina di Ragusa. L’auto che la donna guidava per tornare a casa, dopo avere terminato il suo turno di lavoro, per causa ancora da accertare, si è scontrata con un’altra vettura.

La donna è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa, ma è morta poco dopo a causa delle gravi ferite riportate. L’autista dell’altra vettura è ricoverata nell’ospedale Guzzardi di Vittoria, ma le sue condizioni non sono gravi.

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Apertura

Fuoco al prospetto della casa di un commerciante a Realmonte, indagini
Apertura

Perde il controllo dell’auto e si schianta al Bellavista, illesa la conducente 
Apertura

Tunisino ucciso a colpi di pistola a Ribera, 51enne chiede rito abbreviato condizionato 
Apertura

Furgone fuori strada, muore un uomo di 58 anni
Catania

Cadavere di una donna trovato in spiaggia
Favara

Da Palermo prende il via la Carovana della Pace, passerà anche da Favara