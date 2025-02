Sorpreso a bordo di un’auto rubata: denunciato dai Carabinieri

L’altra notte, nel corso di un servizio di perlustrazione finalizzato alla prevenzione ed il contrasto all’illegalità diffusa, con l’obiettivo di incrementare il livello di sicurezza reale e percepita dei cittadini e di contrastare i fenomeni criminali più odiosi, tra cui quelli predatori, un equipaggio del Radiomobile di Catania ha denunciato per ricettazione un 30enne di Catania, con precedenti penali.

Nel dettaglio, mentre i Carabinieri stavano percorrendo via Cibele, hanno scorto l’uomo che, a piedi e con il cappuccio della tuta calzato, si aggirava tra le auto parcheggiate.

Vista l’ora tarda e il clima non così mite da giustificare una passeggiata notturna, l’equipaggio lo ha sottoposto a controllo, accertandone l’identità e, poi, proseguendo il servizio. Dopo circa 10 minuti, però, la gazzella, giunta in Piazza Spedini, ha beccato lo stesso ragazzo a bordo di una Opel, intento ad imboccare a gran velocità la via Toscano. A quel punto, i Carabinieri hanno attivato i dispositivi sonori, intimandogli di fermarsi, ma il giovane è sceso dall’auto nel tentativo di scappare, venendo però bloccato immediatamente e messo in sicurezza.

L’immediato controllo eseguito presso la Banca Dati in uso alle Forze dell’Ordine, grazie alla sinergia con i colleghi della Centrale Operativa, ha consentito di accertare che quell’auto era stata rubata poco prima ad un 45enne della provincia di Trapani, che si trovava a Catania per motivi di lavoro.

Il 30enne è stato perciò denunciato all’Autorità giudiziaria, mentre l’auto è stata riconsegnata al legittimo proprietario.