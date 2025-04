Spaccio cocaina: 2 arresti, denunciato acquirente

I carabinieri hanno arrestato nella frazione Piano d’Api di Acireale (Catania) due 36enni con l’accusa di spaccio di droga e denunciato un acquirente 47enne che, dopo essere stato beccato dopo una compravendita, ha detto che era lì per prender un caffè e non per acquistare la cocaina. I due arrestati devono rispondere di detenzione di sostanze stupefacenti; il denunciato, che è stato segnalato come assuntore, deve rispondere di favoreggiamento personale. I tre sono stati bloccati in via Meri. Gli arresti sono stati convalidati.

Il 47enne era stato visto arrivare alla guida di un’Audi Q5. Sceso dall’auto, era stato avvicinato dai due 36enni giunti a bordo di una Smart che gli avevano dato un piccolo involucro con due dosi di cocaina in cambio del quale lui ha dato loro una banconota da venti euro. Il 47enne, accortosi della pattuglia, ha provato a disfarsi della dose di cocaina poco prima acquistata facendola cadere per strada ma i militari si sono subito accorti di quel gesto e hanno recuperato la droga. I due 36enni hanno tentato di evitare il controllo dicendo di non detenere alcun tipo di droga. I militari hanno invece trovato nella loro auto due dosi di cocaina confezionate proprio come quella appena ceduta ed altre otto banconote da venti euro.