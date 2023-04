Tragica carambola tra moto e due auto: morto giovane centauro

Ennesimo incidente mortale lungo le strade di Marsala. È accaduto intorno alle ore 21.00 del 21 aprile, in Via Trapani, a pochi metri dal supermercato Decò, in contrada Santa Venera. La vittima è un giovane di 20 anni, che viaggiava a bordo dello scooter insieme ad un altro giovane. Nell’incidente, oltre allo scooter, sono rimaste coinvolte due autovetture: una Lancia Ypsilon e una Fiat 500. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno spento il rogo che si è innescato e che ha bruciato completamente lo scooter e parzialmente anche la Fiat 500. Sul posto è intervenuta anche la Polizia municipale. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire. Per Mohamed Hafsi, le cui condizioni sono apparse subito critiche, purtroppo non c’è stato nulla da fare. Il giovane è deceduto poco dopo all’ospedale “Paolo Borsellino”.