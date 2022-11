E’ finito così in carcere a Sciacca, un uomo di 67 anni con precedenti per detenzione e spaccio di droga. Sono stati i carabinieri a sorprenderlo fuori casa, e quindi in flagranza del reato di evasione.

Inevitabile la denuncia dei militari dell’Arma alla Procura della Repubblica che ha chiesto e ottenuto dal Gip l’aggravamento della misura detentiva.