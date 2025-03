La Giornata nazionale del paesaggio a Palma di Montechiaro

In occasione della Giornata nazionale del paesaggio – 14 marzo 2025, l’Archivio di Stato di Agrigento ha organizzato un convegno che si terrà presso l’IC Tomasi di Lampedusa di Palma di Montechiaro, in data 14 marzo 2025, alle ore 10:30.

L’evento, che ricade nell’anno di Agrigento capitale italiana della cultura 2025 e del 25° anniversario della Convenzione europea del paesaggio, adottata dal Comitato dei Ministri della Cultura e dell’Ambiente il 19 luglio 2000, prende il titolo “I Sensi del Paesaggio”, per evocare i diversi significati del paesaggio rispetto alla cultura, alla legalità e all’accessibilità culturale.

Locandina I sensi del paesaggio

Nel corso della manifestazione, dopo gli interventi del Direttore dell’Archivio di Stato di Agrigento, Dott.ssa Florio, del DS dell’ IC Tomasi di Lampedusa Prof.ssa Racalbuto, della Dott.ssa Zarbo, per la Biblioteca G. Falcone di Palma di Montechiaro, del Col. Castronovo, Comandante Centro Anticrimine Natura dell’ Arma dei Carabinieri, del Direttore dell’ Uepe – Ufficio di esecuzione penale esterna di Agrigento, Dott. Papa, e della Dott.ssa Cantaluppi, dottoranda del Politecnico di Milano, che ha studiato le attività progettuali dell’Archivio di Stato di Agrigento in merito alle metodologie innovative di educazione al patrimonio culturale e al paesaggio, su indicazione del Sed – Servizi educativi del Mic, seguirà la presentazione del progetto didattico “Documenti e territorio: nuovi sguardi su Palma di Montechiaro”, che coniuga fonti archivistiche, riscoperta del territorio e progettazione in chiave accessibile.

La manifestazione si configura come un importante momento di confronto e di condivisione dei contenuti educativi, etici e civili degli archivi e come un’occasione di sensibilizzazione, educazione e conoscenza sul tema del paesaggio, attraverso differenti profili e approcci.