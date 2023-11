A Catania il primo museo auto storiche

Sarà inaugurato a Catania giorno 9 dicembre il primo museo siciliano liberamente aperto al pubblico che ha lo scopo di allargare lo scenario delle “intramontabili” e allo stesso tempo è un modo efficace e diretto di avvicinare i più curiosi verso la realtà del motorismo d’epoca.

Il Museo si trova a Catania in Via Acireale 3 nella sede della ex Concessionaria Citroen e si compone di un parco auto di 25 autovetture storiche, certificate dall’ASI, Automotoclub storico Italiano.

Un luogo dove poter ammirare il fugace dinamismo evolutivo del mondo dell’automobile, la ricchissima collezione di oltre seimila volumi di Diritto, che fanno da suggestivo scenario alle vetture, e una collezione di posters didascalici che, cronologicamente, raccontano le vicende peculiari correlate agli anni di produzione delle automobili esposte. Un’occasione per raccontare la storia del motorismo d’epoca, accogliere appassionati e collezionisti e far conoscere ai più giovani quanta cultura e passione animano il settore.