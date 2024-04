A Favara dal 19 al 21 aprile la prima edizione dell’AgroFood Fabaria Fest

Favara si prepara ad accogliere la prima edizione dell’AgroFood Fabaria Fest, un evento imperdibile per gli amanti della gastronomia e della tradizione locale. Organizzato da FioRò Eventi di Antonella Airo, con il patrocinio del Comune di Favara e la Direzione Artistica di Giovanna Crapanzano. Dal 19 al 21 Aprile, Piazza della Pace diventerà il cuore pulsante di un’incredibile varietà di sapori e gusti, con aziende del settore agroalimentare e food pronte ad accogliere gli ospiti con le loro prelibatezze. Da Messina a Agrigento, professionisti provenienti da diverse città animeranno gli stand con le loro creazioni artigianali, offrendo un’esperienza culinaria unica nel suo genere.

L’evento prenderà il via venerdì pomeriggio con l’allestimento, ma sarà già possibile assaporare le delizie culinarie e visitare gli stand.

Sabato alle 19, l’inaugurazione ufficiale vedrà la partecipazione delle autorità locali, seguita da una serata di divertimento e compagnia con il leggendario Peppuccio Barravecchia.

La domenica pomeriggio sarà all’insegna dell’intrattenimento, con i giochi interattivi del Duo Belli Freschi che coinvolgeranno i visitatori in divertenti attività. A chiudere in bellezza l’evento sarà Massimo Spada, con la sua simpatia e comicità.

L’organizzatrice Antonella Airo’ invita calorosamente la comunità a sostenere l’evento con la propria presenza e partecipazione, sperando che questi giorni di festa possano ispirare i giovani a rimanere nel paese e contribuire con il loro entusiasmo alla riuscita della manifestazione.