A Porto Empedocle il Memorial Andrea Camilleri a cinque anni dalla sua scomparsa

Il 17 luglio in memoria dello scrittore empedoclino Andrea Camilleri, a cinque anni dalla sua scomparsa, VisitAgrigento e l’A.C. Oltre Vigata, in collaborazione con L’A.T. Maschere di Vigata, con Ohana giardino dell’infanzia e con il patrocino gratuito del Comune di Porto Empedocle, proporranno una versione rivisitata di Percorsi d’inchiostro sulle tracce del Commissario Montalbano.

Il percorso avrà inizio alle 20:00 in via Roma presso la statua del Commissario più famoso del mondo, mentre nella splendida cornice della Torre Carlo V, dalle 19:00 alle 20:00, si svolgerà un momento dedicato ai bambini e ragazzi, con le letture delle fiabe nate dalla penna del Maestro empedoclino: “Fiabe per Picciriddi”.

Il Percorso invece è uno storytelling teatrale e itinerante nei luoghi dove è nato e cresciuto lo scrittore. Luoghi carichi di contraddizioni ma solari che hanno ispirato la penna e la fantasia dello scrittore. Tra storia e letteratura il racconto della storia della città natale di Andrea Camilleri attraversando la via Roma, ex Strada Reale, che collegava il vecchio caricatore alla Agrigento borbonica, gli ospiti avranno modo di inoltrarsi nel nucleo più antico del centro che si sviluppa alle spalle della via principale. Raggiunta la Torre Carlo V, si svolgerà il momento clou della manifestazione, un momento teatrale inedito, in commemorazione del Maestro empedoclino.

Alla fine di questo affascinante viaggio, dopo aver visitato la Torre Carlo V, non rimarrà che andare in giro per la città e conoscere le specialità del paese marinaro che hanno da sempre stuzzicato il palato del Commissario.

Il programma completo e dettagliato, con tutte le informazioni per partecipare è su www.visitagrigento.it e sulle pagine social di Oltre Vigata. E’ possibile richiedere informazioni via whatsapp al 3807985180.