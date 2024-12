A Racalmuto l’evento “Intelligenza artificiale: Conoscerla, Sfruttarla e Difendersi”

Un appuntamento imperdibile per esplorare l’impatto dell’intelligenza artificiale sulla società e sulle professioni. Sabato 14 dicembre, presso la prestigiosa Fondazione Leonardo Sciascia, si terrà un evento dal titolo “Intelligenza Artificiale: Conoscerla, Sfruttarla e Difendersi”.

Esperti di fama nazionale si confronteranno su come l’IA stia trasformando il nostro mondo e sulle strategie per affrontare i cambiamenti in atto:Riccardo Gaz: moderatore e relatore; Andrea Sardo: imprenditore digitale e autore del libro La Fotografia con l’Intelligenza Artificiale; Patrizia Pilato: dirigente scolastica impegnata nell’innovazione educativa; Francesco Pira: professore di sociologia, specialista in media e tecnologie; Angelo Territo: medico urologo, pioniere nell’uso delle nuove tecnologie in medicina.

L’evento sarà arricchito dalla presentazione del libro di Andrea Sardo, “La Fotografia con l’Intelligenza Artificiale”, una guida pratica e approfondita per fotografi che desiderano sfruttare le nuove tecnologie per migliorare creatività e produttività.

Il Sindaco Calogero Bongiorno aprirà l’incontro portando i suoi saluti istituzionali.