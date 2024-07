A Sciacca IcaroFest, due giorni dedicati al festival degli artisti di strada

Sciacca per due giorni palcoscenico di IcaroFest, il festival degli artisti di strada per il divertimento di bambini e famiglie, evento inserito nel cartellone di Sciacca Estate 2024. Oggi e domani, sabato 13 e domenica 14 luglio, la città ospiterà gli artisti della compagnia Joculares che animeranno diversi punti del centro storico con i loro trascinanti spettacoli, a partire dalle 18,15 e fino alle ore 23. Ci saranno giocolieri, acrobati, clown, trampolieri, verticalisti, esibizioni di acrobatica aerea, danza e fuoco. IcaroFest è organizzato dalla stessa compagnia Joculares con il patrocinio del Comune di Sciacca.

Il festival, alla sua prima edizione, è stato presentato questa mattina dal sindaco Fabio Termine, dall’assessore Francesco Dimino, dal direttore artistico Valerio Sardella e dalla coreografa Simona Fichera.

Ecco i vari palcoscenici e gli orari degli spettacoli:

Via Giuseppe Licata (Chiazza): ore 18,15-19,30

Corso Vittorio Emanuele n. 8 (incrocio con piazza Friscia): ore 18,30-22

Piazza Don Minzoni: ore 19-22,30

Palazzo Steripinto: ore 20-22

Piazza Angelo Scandaliato: ore 21,30-23

La compagnia Joculares mette in scena, soprattutto in Sicilia e in Calabria, spettacoli di teatro di strada e arti circensi, con l’obiettivo di trasmettere emozioni, divertire e far crescere sempre di più l’interesse e la cultura per l’arte di strada.