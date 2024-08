A Sciacca “Ri-Trovami”, un percorso di notte tra sei chiese della città

L’Associazione culturale “GO Sciacca GO” torna con un nuovo evento: un percorso tra 6 Chiese della città, con accoglienza e narrazioni interne, tese a valorizzarne bellezza e tesori poco conosciuti.

L’evento si terrà il 23 agosto dalle ore 19 alle 22,30, con un momento conclusivo in musica, a cura di Skenè Academy, presso la chiesa di S. Domenico alle ore 22,40.

I siti sono stati individuati in: Oratorio del Carminello, Chiesa di S. Giuseppe, Chiesa di S. Leonardo, Chiesa del Purgatorio, Chiesa di S. Antonio abate e Chiesa di S. Domenico; tutte col comune denominatore di essere sede di Confraternite e/o Congregazioni.

Sicchè si potrà approfondire la conoscenza di queste realtà, la cui storia secolare rappresenta una ricchezza poco nota, ma assai interessante ed intrigante.

All’interno delle varie chiese, concittadini e turisti saranno accolti dalle socie di GO Sciacca Go, supportate dai membri delle Confraternite, da soci di altri Club e/o Associazioni e singoli cittadini resisi disponibili, con entusiasmo, già in occasione degli altri due eventi promossi dalla neonata Go Sciacca Go.

Un contributo particolare sarà dato alle ore 19 presso l’Oratorio del Carminello ( via P. Gerardi) dalla dott.ssa Ivana Mancino, restauratrice e autrice di numerose pubblicazioni sulla tecnica del restauro e la conservazione delle opere d’arte, che recentemente ha curato il restauro del simulacro ligneo della Madonna del Carminello, risalente alla seconda metà del 1500 mentre alle 20,30 presso la chiesa di Sant’Antonio abate Maurizio Catalano, restauratore d’arte, illustrerà le tecniche dell’affresco e della conservazione dei delicati manufatti pittorici.

L’evento è patrocinato dal Comune di Sciacca, col quale prosegue una proficua collaborazione; ed è sostenuto dalle Parrocchie della Basilica Madonna del Soccorso e della Chiesa del Carmine nonché dalle Confraternite di Maria SS del Monte del Carmelo, di S. Giuseppe, del SS. Crocifisso, delle Anime Sante del Purgatorio, di S. Leonardo e dalle Confraternita e Congregazione del SS. Rosario.

L’ingresso nei vari siti e l’evento conclusivo saranno totalmente gratuiti.