A Sotto il vulcano fest arriva Emma il 10 agosto

Nuovo nome di punta che si aggiunge ai protagonisti della rassegna Sotto il vulcano fest per l’estate 2024. Il 10 agosto salirà sul palco della Villa Bellini di Catania Emma. L’artista sarà in gara alla 74esima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Apnea”, in uscita in versione digitale il 7 febbraio, prima di girare l’Italia con i nuovi appuntamenti tra festival e rassegne estive.

Sotto il Vulcano Fest 2024 è organizzato da Puntoeacapo con la direzione artistica Nuccio La Ferlita e in collaborazione con il Comune di Catania nell’ambito del Catania Summer Fest.

Biglietti disponibili a partire dalle ore 12.00 di domani, venerdì 2 febbraio su www.puntoeacpao.uno (sponsor ticket Ciao tickets) e circuiti abituali.

A Sanremo vedremo Emma in una veste inedita, libera e coerente con la persona che abbiamo imparato a conoscere con “Souvenir”. Già dai primi momenti in studio, durante la scrittura di Apnea, Emma ha sentito che era la canzone giusta da portare sul palco dell’Ariston per continuare il suo percorso musicale. Un brano che farà ballare, tre minuti di grande trasporto in cui il pubblico resterà col fiato sospeso.

Emma arriva a Sanremo dopo l’uscita di “Souvenir” (uscito ad ottobre 2023 e certificato oro) e l’esperienza di “Souvenir in da club” che, tra novembre e dicembre, l’ha vista protagonista, con più date per città, sui palchi dei club della nostra penisola, per presentare live al suo pubblico in modo intimo e rock and roll i brani del nuovo disco.

In attesa di ritrovarla sul palco del Forum di Milano, l’11 novembre, per la grande festa ad un anno esatto dalla partenza di “Souvenir in da club”, quest’estate Emma sarà in tour nei principali festival italiani. (biglietti disponibili nei circuiti di prevendita abituali a partire dalle ore 12.00 di domani, venerdì 2 febbraio). Il tour è organizzato e prodotto da Friends & Partners e Magellano Concerti.