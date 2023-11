Ad Agrigento la 43°esima edizione Paladino d’Oro Sport Film Festival

La 43esima edizione del Paladino d’Oro Sport Film Festival, in programma dal 20 al 26 novembre 2023, per la prima volta dopo 42 anni si svolgerà ad Agrigento, proclamata Capitale Italiana della Cultura 2025, in questa occasione capitale mondiale del cinema sportivo.

Il Paladino d’oro Sport film festival è il più antico festival di cinema sportivo del mondo, nato nel 1979 a Palermo da una idea di Vito Maggio e Sandro Ciotti, quest’ultimo icona dei radiocronisti rai di tutti i tempi.

La settimana del cinema sportivo prevede le proiezioni dei film in conconcorso, un expo dedicato al trinomio “Sport e Alimentazione e Salute”, meetenig con produttori, registi e attori, il convegno “Sport, Cinema e Medicina” e le cerimonie di consegna dei Paladini d’Oro 2023.

La kermesse organizzata dall’Associazione Toros Centro di Comunicazione Visiva, diretta da Roberto Oddo, in collaborazione con il Comune di Agrigento, è patrocinata dall’Assemblea Regionale Siciliana, dal CONI, dal Comitato Italiano Paralimpico, dalla Federazione Medico Sportiva, dall’Università degli Studi di Palermo, dall’USR Sicilia, dal MIG (Movimento Italiano della Gentilezza) e con il supporto di Edizioni Kalòs e Unicoop.

Al premio internazionale cinematografico partecipano produzioni provenienti da diverse nazioni, tra queste: Stati Uniti, Brasile, Colombia, Panama, Costa Rica, Canada, Cipro, Cina, India, Thailandia, Palestina, Iran, Russia, Kazakistan, Nuova Zelanda e nazioni provenienti da quasi tutta Europa.

Edizione da record la 43esima che ha registrato 39 nazioni partecipanti e oltre150 film tra cortometraggi, lungometraggi, film olimpici, paralimpici, football e Esport film.

La giuria Internazionale presieduta dal direttore del festival Roberto Oddo e composta da Massimiliano Bruno (Italia), Hugo Pallete (USA), Mikhail Degtyar (Russia), Maxim Akbarov (Kazakistan), Natalia Re (Italia), assegnerà le statuette per le seguenti sezioni: Miglior Film, miglior corto e lungometraggio, miglior documentario, Film olimpico, paralimpico, Football e Esport Film e ancora per la miglior fotografia, sound-mixing, sceneggiatura, montaggio, regia, produzione, attore/attrice, inoltre saranno assegnate le statuette ai premi speciali Social Award (best Trailer), School e University Award, per l’Altro Cinema e quello dedicato a “Vito Maggio”.

Tra i protagonisti delle passate edizioni, registi del calibro di Tom Gries, Ted Kotcheff, Michael Mann, Luigi Comencini, Mario Monicelli, Max Nosseck, Wim Wenders, Pupi Avati e altri.

La conferenza stampa di presentazione della 43esima edizione del Paladino d’Oro Sport Film Festival si terrà a Palermo il 15 novembre alle ore 11.00, presso l’Assemblea Regionale Siciliana. Saranno presenti tra gli altri il Presidente dell’ARS Gaetano Galvagno, il Sindaco di Agrigento Francesco Miccichè, Il presidente del festival Roberto Oddo, rappresentanti del Coni, CIP, della FMSI Sicilia, il Presidente del MIG Natalia Re. Il pubblico e gli appassionati di cinema e sport potranno partecipare gratuitamente a tutti gli eventi della settimana del cinema sportivo.