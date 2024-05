Ad Agrigento la presentazione del docufilm “Io rimango qui”

Ad Agrigento mercoledì 15 maggio 2024, presso il Teatro Pirandello, avrà luogo un evento celebrativo del 78° anniversario dell’Autonomia Siciliana, in occasione del quale verrà presentato il docufilm dal titolo “IO RIMANGO QUI”, alla presenza del Prefetto di Agrigento, del Sindaco di Agrigento, del Sindaco di Palma di Montechiaro, della Dirigente Scolastica Provinciale e delle massime Autorità del territorio.

Il film, realizzato dalla produzione Yes in Sicily ed ambientato tra i Comuni di San Cataldo e Palma di Montechiaro, gode del patrocinio dei suddetti Comuni nonché del sostegno delle Prefetture di Agrigento e di Caltanissetta che hanno condiviso i contenuti culturali, di memoria storica e di valorizzazione del territorio ritenendoli degni di compartecipazione alla cittadinanza ed esempio per i giovani.

Il lungometraggio “Io rimango qui” è un documentario narrativo della Sicilia degli anni ’80 che rievoca la nostalgia della gioventù e racconta lo stretto legame dei siciliani con il luogo d’origine con l’intenzione di mostrare una Sicilia affascinante ed autentica.

I membri del progetto Yes in Sicily sono tutti siciliani: il regista Giuseppe Palmeri, il direttore di produzione Vincenzo Amico, il direttore artistico Vitale Vancheri.

L’evento, aperto alla cittadinanza, è moderato dal Viceprefetto Gabriele Barbaro.