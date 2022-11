Ad Agrigento “Together We Can Rise For Peace”

S’intitola “Together we can rise for peace” l’evento in programma sabato 26 novembre nella Valle dei templi. E’ promosso dall’Ambasciata del Belize presso la Santa sede in collaborazione con la Diocesi di Agrigento, il Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei templi e dall’amministrazione comunale di Agrigento.

Un corteo di piccoli Ambasciatori di Pace attraverserà la Via Sacra della Valle dei Templi di Agrigento, 10

bambini russi, 10 bambini ucraini, seguiti da 257 ragazzi tra giovanissimi, immigrati e bimbini agrigentini,

per un totale di 277 persone, quanti i giorni del conflitto che sta dissanguando il cuore di un pianeta che

di umano ha forse troppo, o troppo poco, sono invitati dalla Ambasciata del Belize presso la Santa Sede a

una cena simbolica nell’auspicio della Pace, una pace possibile, una pace semplice, almeno agli occhi dei

bambini, protagonisti di una simbolica manifestazione sotto il Tempio della Concordia.



I bambini saranno ospiti dell’Ambasciata del Belize presso la Santa Sede Dal Parco Archeologico e

Paesaggistico della valle dei Templi e dalla Città di Agrigento, seduti ai piedi del maestoso Gigante buono,

il Tempio della Concordia, tempio dorico testimone di una storia millenaria, la bellissima Akràgas.

A servire la cena per gli ospiti, non saranno camerieri e personale specializzato, ma dalle personalità e

autorità che saranno presenti e dagli stessi cittadini di Agrigento, dal primo cittadino, il Sindaco Miccichè,

ma soprattutto saranno persone, dove abbandoneranno i protocolli, senza orpelli, per una giornata di

riflessione, autentica, sincera per un futuro migliore non solo per noi, ma per un futuro rivolto i nostri figli

e nipoti.



L’Ambasciata del Belize presso la Santa Sede ha scelto il Tempio della Concordia per lanciare un monito

chiaro a tutto il mondo: “Se per i bambini è semplice, perché per gli adulti è sempre tutto cosi difficile? Forse dovremmo veramente imparare dai bambini, perché́ certe ferite che i conflitti provocano

dovrebbero fare ancora più male agli adulti che ne hanno memoria, dato che il passato non sembra aver

insegnato nulla.

Durante la cena, preparata dall’Istituto Alberghiero Principi Grimaldi di Modica, si esibirà̀un coro Gospel,

il Choirdi, mentre il Tempio della Concordia sarà̀abitato dagli Dei dell’opera teatrale “Al passo coi Templi. Il Risveglio degli Dei” di Marco Savatteri, al quale è stata affidata la Direzione Artistica e Regia della

manifestazione.

Ma questa volta gli Dei del Mito, invitati alla cerimonia, saranno esclusivamente quelli dell’armonia,

nessuno spazio per Ares, Dio della Guerra, infine la Dea Estia, protettrice del focolare, secondo la

Mitologia Classica greca, che celebrerà̀ l’accensione del Tripode dell’Amicizia e saranno proprio i bambini

Russi e Ucraini insieme, sotto il Tempio della Concordia, ad accendere il Fuoco dell’Accoglienza e della

Fratellanza che rimarrà acceso sino al termine del conflitto per questo evento speciale, nella Valle degli

Dei a ricordare al mondo che i conflitti non servono a nulla se non morte e povertà.